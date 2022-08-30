اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ما حكم التلفُّظ بعبارة "ربنا افتكره"؟.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:06 ص
ما حكم التلفُّظ بعبارة "ربنا افتكره"؟.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء المصرية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن ما انتشر على ألسنة المصريين من قولهم عند سؤالهم عن شخصٍ قد توفاه الله تعالى ولم يعلم السائل بوفاته: "ربنا افتكره"؛ بحيث يتبادر إلى ذهن السامع على الفور دون حاجةٍ إلى قرينةٍ أو توضيحٍ أنَّ المسئول عنه قد توفِّى وانتقل إلى رحمة الله تعالى؛ لا حرج فيه شرعًا، ولا يجوز إساءة الظنِّ بحمل معناه على ما يدل عليه ظاهرُهُ اللغويُّ مِن نِسبة سَبْقِ النسيان إلى الله تعالى - حاشاه سبحانه وتقدَّس شانُهُ- بل الواجب حملُهُ على المعنى المجازى العُرفى الحسن وهو الرحمة.

وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها أن هذه المقولة من المصريين متضمنة التعبيرَ عن رجائهم خروج المتوفى من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله بعد الموت الذي لا يضام من ضمَّه إلى رحابه، ومتضمنة كذلك التعبيرَ عن أنَّ الوفاة في حدِّ ذاتهـــا راحةٌ للمؤمن من عناء الدنيا وشقائها، وهذه كلها معانٍ حسنة، وَرَدَت بهـــا النصوص الشرعيَّة وعبرت عنها الشخصية المصرية.


دار الافتاء المصريه

اخبار دار الافتاء

عباره ربنا افتكره



الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء: لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من تدابير لتنظيم النسل

الإثنين، 29 أغسطس 2022 06:00 ص

ما حكم تحديد النسل وتنظيمه؟.. دار الإفتاء تجيب

السبت، 27 أغسطس 2022 07:45 م

دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر لعام 1444 هجريا

السبت، 27 أغسطس 2022 07:40 م

هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر؟.. المفتى: فتوى دار الإفتاء مستقرة على مشروعية تنظيم النسل.. الفتاوى التى تعوق تنظيم الأسرة صدرت عن غير المتخصصين.. إبراهيم نجم: تنظيم النسل لا يتعارض مع قضاء الله

السبت، 27 أغسطس 2022 12:48 م

دار الإفتاء توضح معنى تنظيم الأسرة وحكمه فى الشرع.. اقرأ التفاصيل

الجمعة، 26 أغسطس 2022 03:51 م

هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر فى الأولاد؟.. دار الإفتاء تجيب

الجمعة، 26 أغسطس 2022 03:28 م

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر لعام 1444 هجريا مساء السبت

الجمعة، 26 أغسطس 2022 02:19 ص

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر لعام 1444 هجريا السبت المقبل

الخميس، 25 أغسطس 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة