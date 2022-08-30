لو بتعانى من السكر.. خليك فى البيض والبروكلى

كتبت ميرفت رشاد

هناك مجموعة العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم، بما فى ذلك زيادة الوزن والإصابة بداء السكرى من النوع 2، وعوامل أخرى قد تكون ناجمة عن مرض السكرى، مثل قلة النشاط البدنى أو التأقلم مع الإجهاد، وإذا كنت معرضًا لخطر الإصابة أو كنت تعانى من ارتفاع نسبة السكر فى الدم فقد ترغب فى البحث عن الأطعمة للمساعدة فى الحفاظ على استقرار نسبة السكر فى الدم وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 - البيض

البيض غذاء غنى بالبروتين ولن يؤثر على ارتفاع نسبة السكر فى الدم، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ونشرت فى مجلة Food & Function Journal فإن تناول بيضة واحدة كبيرة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى، ووجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين تناولوا البيض كانت مستويات جلوكوز الدم لديهم أفضل أثناء الصيام، ما يعنى أن البيض يمكن أن يساعد فى الحفاظ على تنظيم نسبة السكر فى الدم.

2 - البروكلى

البروكلى نبات منخفض الكربوهيدرات ملىء بالفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية ومركبات نباتية طبيعية ثبت أنها تساعد فى مكافحة الأمراض والوقاية منها، والألياف وقليل من الكربوهيدرات (حوالي 5 جرام من الكربوهيدرات لكل وجبة)، ولا يسبب ارتفاعًا فى نسبة السكر فى الدم.

3 - الأرز البنى

على الرغم من أن الحبوب الكاملة تحتوى على الكربوهيدرات، إلا أنها توفر الألياف أيضًا، وتعمل الألياف على إبطاء سرعة الامتصاص فى الدم، وهذا يعنى أنه بمجرد تكسير الأرز البنى إلى الجلوكوز، سيتم امتصاصه ببطء فى الدم، ما يساعد على تقليل أى ارتفاع فى نسبة السكر فى الدم، كما يحتوى الأرز البنى أيضًا على المنجنيز وهو مفيد للعديد من العمليات فى الجسم، بما فى ذلك تنظيم نسبة السكر فى الدم.

4 - فول الصويا

يحتوى فول الصويا على الحد الأدنى من الكربوهيدرات، وبالتالى لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا فى نسبة السكر فى الدم، ويعتبر فول الصويا من أدنى قيم المؤشر الجلايسيمى لجميع البقوليات، وهذا على الأرجح بسبب محتواها العالى من البروتين والدهون.