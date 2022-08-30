قائد عمليات بغداد لإكسترا نيوز: القوات العراقية محايدة وليس لها ميول لأى طرف

الأمير نصرى

قال الفريق الركن أحمد سليم، إن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة كانت واضحة منذ بدأ الإعتصامات وهى تأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين وعدم استخدام الغاز المسيل للدموع، فضلا عن الرصاص الحى والمطاطى.

وأضاف خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن القطاعات التزمت بصورة تامة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة شخصية منى ومن القيادات الموجودة على الأرض فى الميدان، موضحا أنه كان هناك ضبط النفس للقطاعات الأمنية.

وأشار إلى أن القوات الأمنية العراقية أطراف محايدة ليس لها ميول أو إتجاهات سياسية ضد أى طرف، وواجبنا تنفيذ الأوامر التى تصدر من القائد العام للقوات المسلحة، وتأمين الحماية للمتظاهربن وغير المتظاهرين.

وتابع، أدعو أهلى وأحبابى فى العاصمة بغداد بالإلتزام بالتوجيهات التى تصدر من مقر قيادتنا، لأنها تصب فى صالح أمن محافظتنا وسلامتها وفى صالح المواطن، للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين الخاصة والعامة، وأطلب من أهلى التعاون مع القطاعات والإلتزام بتوجيهاتها حتى تسير عملية الإنسحاب وإعادة وضع بغداد إلى ما كان عليه على أتم وجه.