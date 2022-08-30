اليوم السابع
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على مدار يومين.. "حياة كريمة" تطلق اليوم قافلة طبية مجانية فى دهشور

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:00 ص
على مدار يومين.. "حياة كريمة" تطلق اليوم قافلة طبية مجانية فى دهشور مبادرة حياة كريمة - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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تطلق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قافلة طبية مجانية، اليوم، وعلى مدار يومين، في منطقة دهشور التابعة لإدارة البدرشين، في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة في تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.
 
وتستهدف القافلة الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحي كبيرة، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.
 
وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.
القوافل الطبية المجانية لمبادرة حياة كريمة
القوافل الطبية المجانية لمبادرة حياة كريمة

المحافظات التى تقدم مبادرة حياة كريمة
المحافظات التى تقدم مبادرة حياة كريمة
 
 

حياة كريمة

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تطوير الريف المصري

الريف المصري

حياة كريمة في الجيزة

قوافل طبية

قوافل حياة كريمة

العياط

البدرشين

الجيزة



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