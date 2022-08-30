ضبط 33 طن أرز شعير مجهولة المصدر في الدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين في الدقهلية، حملة مكبرة علي مخازن الحبوب، والتي تقوم بتخزين الحبوب، وعدم تسليمها للأماكن المخصصة لإستلام المحاصيل الزراعية من المزارعين، وذلك بغرض التربح وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة مع القانون .

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير معتمد لتخزين الشعير، وبداخلة 23 طن من أرز الشعير، مخالفا القرار الخاص، بتنظيم أماكن تخزين أرز الشعير، ومخالفة قانون حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وقامت اللجنة بتحرير محضر بيع سجائر بأعلي من السعر الرسمى، وتحرير محضر ضد بدال تموينى، لعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية، وتحرير 3 محاضر لمحلات متنوعة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، و 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية حيث شارك في الحملة مدير شئون التجارة والرقابة، ورئيس قسم الرقابة التموينية، وعدد من مأموري الضبط القضائي، ومفتشي مديرية التموين.

وأكد السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين في الدقهلية، علي إستمرار مرور اللجان التفتيشية، لضبط الأسعار ومنع كل أساليب الغش التجاري وضبط المخالفين.