ضبط مصنع لإنتاج "اللانش بوكس" من خامات مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة قبل بداية الدراسة التجارة الداخلية، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المنتجات البلاستيكية حفاظًا على سلامة وصحة الأطفال والمواطنين.

وتمكنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية من ضبط مصنع لتصنيع الأوانى البلاستيكية التى تستخدم فى حمل مأكولات للأطفال (لانش بوكس) من كسر بلاستك مجهول المصدر وبدون بيانات وبدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 12 جوال من كسر البلاستك ,18 كيس بداخل كل كيس عدد 80 لانش بوكس منتج نهائي وبدون بيانات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.