سكاى نيوز: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات فى بغداد إلى 23 قتيلا

وكالات

أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل، بوقوع اشتباكات متفرقة وإطلاق نار بمحيط المنطقة الخضراء فى وسط بغداد منذ الصباح.

كما أعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات فى بغداد إلى 23 قتيلا.

وكانت قد أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن الحفاظ على الأمن هو مسؤولية الجميع، داعية المواطنين العراقيين إلى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال، والابتعاد عن الشائعات المغرضة لكونها ستكون عامل رئيسي في توتر الأوضاع وإعطاء فرصة للمتربصين بالعراق.

فيما أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أن التطورات الخطيرة التي جرت في العراق اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها.