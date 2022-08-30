رجال الإنقاذ النهري ينقذون بائعة ألقت نفسها في مياه النيل بالجيزة بسبب خلافات أسرية

بهجت أبو ضيف

أنقذ رجال الإنقاذ النهري بائعة خضار من الموت بعد إلقاء نفسها في نهر النيل، بسبب خلافات أسرية مع زوجة ابنها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إلقاء سيدة نفسها في نهر النيل من أعلى كوبري الجامعة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن بائعة خضار حاولت إنهاء حياتها بإلقاء نفسها في نهر النيل، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من إنقاذها، وإخراجها من المياه.

بسؤالها ذكرت أن خلافات أسرية مع زوجة ابنها دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.