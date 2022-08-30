رئيس هيئة الرقابة السابق يتصدر ترتيب الباحثين الاقتصاديين على مستوى مصر

كتب هانى الحوتى

تصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ترتيب الباحثين الاقتصاديين على مستوى مصر، وحل في المركز الـ17 على مستوى أفريقيا من حيث عدد الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة خلال عام 2022، وحل في المركز 1864 من 18545 على مستوى العالم، أي من أعلي 10% على مستوي العالم.

وفي سياق متصل احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بعودة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إلى العمل أستاذًا للتمويل بكلية الدراسات بالأكاديمية، وذلك بعد 5 أعوام من إدارة الهيئة نجح خلالها في تطوير العديد من الخدمات المالية غير المصرفية.

وسبق أن شغل محمد عمران منصب نائب رئيس البورصة لمدة 4 أعوام من الفترة 2006 وحتى 2010 ثم رئيسًا للبورصة خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى قبل ثورة يونيو 2013، ورفض العمل في حكم الإخوان، ثم عودته مرة أخرى منذ أغسطس 2013 حتى يونيو 2017، كما شغل منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوي وأستاذًا للتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين للعمليات لمدة عام .

وحصل" عمران" على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، وشهادة الدكتوراه في التمويل من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة.