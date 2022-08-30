رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بمنسقى الإدارة العليا للأيزو 9001/2015

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصه على تذليل كافة العقبات من أجل تحقيق الجودة و تعزيز قدراتها المؤسسية والأكاديمية، موضحاً أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى درجات الجودة وتحقيق التميز الأكاديمي والإداري المنشود و تحقيق الأهداف الاستراتيجية في ضوء المواصفات والمعايير القومية والدولية للجودة والإعتماد.

جاء ذلك أثناء إجتماعه بمنسقي الإدارة العليا للأيزو 9001/2015، وبحضور الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة ،والدكتور حمدى كمال عطا الله مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة ،ومديري العموم لإدارات الجامعة ،ومديري الإدارات، وفريق المراجعة الداخلية لأعمال الأيزو.

وعرض رئيس الجامعة لأهم الإنجازات التى تمت بالجامعة خلال العام الأكاديمي 2021/2022، مشيراً إلى أن الجامعة شهدت العديد من الإنشاءات الجديدة أبرزها عمليات التطوير بالمستشفى الجامعي ، وافتتاح وحدة العمليات الكبري ووحدة التعقيم المركزى بأحدث التكنولوجيات العالمية وغيرها من الافتتاحات لخدمة المرضى، ومركز الإختبارات الإلكترونية، ومباني كليتي الحاسبات والألسن، و رفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى ، وتحديث شبكة المعلومات، و توسعة طريق شبكة المعلومات، وتطوير مبنى إدارة الجامعة،بالإضافة إلى تطبيق التحول الرقمي بالجامعة.

هذا وأوصى رئيس الجامعة بضرورة تطبيق التدريب التحويلي للإداريين بالجامعة لتطوير منظومة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تنمية مهارات أعضاء الجهاز الإداري من خلال برامج تدريبية متخصصة بمجال العمل الوظيفي.

كما أشار الدكتور عبده مصطفى مدير عام الشركة الاستشارية إلى أهمية تطبيق مواصفات الأيزو الأعلى مثل ISO 21001 لقدرته على دعم الجامعة للحصول على جوائز التميز الحكومي.

جدير بالذكر أن الجامعة تستعد لزيارة المراجعة الخارجية من الشركة المانحة للأيزو يوم الثلاثاء القادم 6سبتمبر وتقوم إدارة الجامعة بقيادة أمين عام الجامعة بالترتيب والتجهيز للزيارة.