رئيس جامعة الزقازيق يشهد إجراء اختبارات ثالث مراحل مبادرة أشبال مصر الرقمية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قام فريق مركز الاختبارات الإلكترونية ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات جامعة الزقازيق بإجراء الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثالثة من مبادرة أشبال مصر الرقمية، بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر بقيادة الدكتور أحمد عنانى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.، تحت رعاية الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق وتنفيذا لمبادرة أشبال مصر الرقمية بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتعليم العالى، بحضور الدكتور نبيل مصطفى مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، الدكتورة ولاء سرحان مدير وحدة التعليم الالكترونى والاختبارات الإلكترونية.

وأشاد الدكتور عاطف حسين بالاستعدادات والجهود المبذولة من قبل الفريق واتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، والحرص على إتمام الاختبارات بسهولة ويسر والتغلب على العراقيل والصعوبات رغم ضيق الوقت، مؤكداً على أهمية هذه المبادرة التى تساهم فى تأهيل الشباب والعمل على تنمية الكوادر الشابة من خلال التدريب على التقنيات الحديثة الداعمة لكافة القطاعات فى مختلف التخصصات التكنولوجية بما يتواكب مع تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ولاسيما ما يتعلق بمحور "بناء الإنسان المصرى" باعتباره أحد المحاور الرئيسية فى إستراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية.





وأشارت الدكتورة ولاء سرحان مدير مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة أن الاختبار قد تم لعدد 444 طالبا وطالبة لمراحل دراسية ما بين الإعدادى والصف الأول الثانوى على فترة زمنية واحدة.





جدير بالذكر أن مبادرة أشبال مصر الرقمية هى إحدى المبادرات الحكومية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تستهدف الطلاب والبراعم المتفوقين فى العلوم والرياضيات ويتمتعون بمستوى جيد فى اللغة الإنجليزية، حيث تقدم المبادرة 3000 منحة مجانية سنويا للطلاب المصريين من سن 12 إلى 17 سنة لتدريبهم على مهارات متنوعة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات شخصية وحياتية لمساعدتهم للوصول إلى مستقبل أفضل بصورة أوضح يفتح لهم آفاق جديدة.