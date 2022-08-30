اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

دموع فتاة أردنية تثير ضجة وتنقذ والدها من الإفلاس.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:18 م
دموع فتاة أردنية تثير ضجة وتنقذ والدها من الإفلاس.. اعرف التفاصيل البنت الأردنية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استطاعت فتاة أردنية تدعى ربى طوابيني فى العشرينيات من عمرها، إنقاذ مطعم والدها الواقع جنوب العاصمة عمان من الإفلاس، بعد أن أثارت ضجة كبيرة من التعاطف في الأردن، عقب نشرها رسالة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك ) ناشدت من خلاله المواطنين الإقبال وشراء الشاورما لإنقاذ مطعم والدها الصغير الذى شارف على الإغلاق، وفق موقع"خبرنى" الأردنى.
 
ودفعت مناشدة الفتاة المصحوبة بصور لها وهى تبكى، الأردنيين إلى التعاطف معها، حيث انهالت طلبات الشراء على المطعم، وبلغ عدد المعجبين بصفحة المطعم إلى 149 ألف شخص بعد أن كانوا 97 شخصاً.
 
وأعربت الفتاة عبر صفحة المطعم في فيسبوك عن شكرها للأردنيين الذين أبدوا تعاطفًا معها، ووقفوا إلى جانب والدها في الأزمة التي كان يمر بها.
 
وفي أقل من ساعات من نشر المناشدة انهالت طلبات الشراء على المطعم الكائن جنوب العاصمة عمان، والذي أصبح حديث الرأي العام.
 
ليس هذا فحسب، بل قام وزير العمل الأردني نايف استيتية بزيارة المطعم، مؤكدا أنه يقدم الخبرات للشباب الأردني، مشيرًأ إلى أن الفتاة نشرت رسالة سامية وهادفة، وذلك لإصرارها على دعم والدها ومساندته في أزمته، وما حققته هو رسالة لجميع الشباب الأردنيين لحثهم على العمل بجهودهم.

الأردن

اخبار الاردن

فتاة اردنية تنقذ والدها

ربى طوابيني

فتاة اردنية

فتاةأردنية

دموع فتاة أردنية



الموضوعات المتعلقة

الأردن يعرب عن قلقه إزاء الوضع فى العراق ويدعو للحوار

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:40 م

وزيرة الخارجية النرويجية: العلاقات مع الأردن مثمرة وقوية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 10:00 م

وزير الدولة للإعلام فى الأردن يؤكد لوفد إعلامى مصرى أهمية بناء تحالف عربى لمواجهة خطر السوشيال

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:07 م

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى ويطالب بوقفها

الأحد، 28 أغسطس 2022 04:58 م

فلسطين تتطلع للحصول من الأردن على نحو 20% من حاجة الضفة الغربية من الكهرباء

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة