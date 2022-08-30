دموع فتاة أردنية تثير ضجة وتنقذ والدها من الإفلاس.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

استطاعت فتاة أردنية تدعى ربى طوابيني فى العشرينيات من عمرها، إنقاذ مطعم والدها الواقع جنوب العاصمة عمان من الإفلاس، بعد أن أثارت ضجة كبيرة من التعاطف في الأردن، عقب نشرها رسالة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك ) ناشدت من خلاله المواطنين الإقبال وشراء الشاورما لإنقاذ مطعم والدها الصغير الذى شارف على الإغلاق، وفق موقع"خبرنى" الأردنى.

ودفعت مناشدة الفتاة المصحوبة بصور لها وهى تبكى، الأردنيين إلى التعاطف معها، حيث انهالت طلبات الشراء على المطعم، وبلغ عدد المعجبين بصفحة المطعم إلى 149 ألف شخص بعد أن كانوا 97 شخصاً.

وأعربت الفتاة عبر صفحة المطعم في فيسبوك عن شكرها للأردنيين الذين أبدوا تعاطفًا معها، ووقفوا إلى جانب والدها في الأزمة التي كان يمر بها.

وفي أقل من ساعات من نشر المناشدة انهالت طلبات الشراء على المطعم الكائن جنوب العاصمة عمان، والذي أصبح حديث الرأي العام.

ليس هذا فحسب، بل قام وزير العمل الأردني نايف استيتية بزيارة المطعم، مؤكدا أنه يقدم الخبرات للشباب الأردني، مشيرًأ إلى أن الفتاة نشرت رسالة سامية وهادفة، وذلك لإصرارها على دعم والدها ومساندته في أزمته، وما حققته هو رسالة لجميع الشباب الأردنيين لحثهم على العمل بجهودهم.