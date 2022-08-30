خد بالك.. تناول السكر الصناعى بكثرة هيصيبك بشيخوخة الدماغ

كتبت ميرفت رشاد

عند التركيز على صحة الدماغ، هناك أشياء معينة يمكنك القيام بها للمساعدة في إبطاء التدهور المعرفي وتعزيز قوة عقلك، يتضمن ذلك ممارسة الرياضة وتغيير نظامك الغذائي لمراقبة ما تأكله وتشربه، وعلى الرغم من أن عقلك سيظل يتقدم في العمر، جنبًا إلى جنب مع بقية جسمك، يمكن أن تساعد عادات معينة في تأخير هذه العملية، فإن تناول الوجبات الخفيفة مثل الحلوى والمشروبات الغازية ورقائق البطاطس قد يؤدي إلى تسريع شيخوخة الدماغ، إذا كنت ترغب في تجنب بعض الأضرار المعرفية الإضافية، فقم بإلقاء نظرة على عادات الوجبات الخفيفة الأربع التي قد تؤدي إلى شيخوخة عقلك بشكل أسرع، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 استهلاك الكثير من السكر المضاف

السكر المضاف الموجود في الوجبات الخفيفة مثل المخبوزات والآيس كريم والحلوى وبعض الحبوب والقوالب يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم، يمكن أن تؤثر مستويات السكر المرتفعة في الدم بشكل مزمن على الاتصال الوظيفي لدماغك والذي، بمرور الوقت، يمكن أن يساهم في انكماش الدماغ وضموره

2 تناول رقائق البطاطس

من السهل الحصول على كيس رقائق البطاطس، لكن اتضح أن القيام بذلك له تأثير أكثر خطورة على عمرك مما كنت تعتقد، وفقًا لدراسة نُشرت في الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أظهرت الأبحاث أن الإفراط في تناول الطعام قد يضاعف من خطر فقدان الذاكرة، إذا كنت تتناول الكثير من السعرات الحرارية بشكل متكرر ، فقد يؤدي ذلك بمرور الوقت إلى زيادة فرص الإصابة بفقدان الذاكرة أو ضعف إدراكي خفيف في وقت لاحق من الحياة.

3.شرب السعرات الحرارية السائلة

السعرات الحرارية السائلة هي المشروبات الغازية والعصير والشاي المثلج المحلى، إلا أنها قد تؤدي إلى مشاكل في الإدراك، في دراسة نُشرت في مجلةStroke ، كان المشاركون الذين شربوا مشروبًا محلى صناعيًا واحدًا على الأقل يوميًا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بثلاثة أضعاف ، وحوالي ثلاثة أضعاف احتمال الإصابة بمرض الزهايمر.

4.تناول كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة

وبالمثل، فإن تناول أي نوع من الأطعمة المصنعة بكميات كبيرة سيكون له تأثير سلبي على صحة دماغك، عندما تستهلك بكميات كبيرة، فإن الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس ، والسلع المخبوزة، وألواح الحلوى، مع كميات كبيرة من الدهون المشبعة أو الدقيق المكرر يمكن أن تزيد الالتهاب الجهازي، قد يساهم هذا في التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة.