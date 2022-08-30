حى التبين ينفذ حملات للارتقاء بمستوى النظافة وتقليم الأشجار

كتب سيد الخلفاوى

شن حى التبين الدكتور احمد ابراهيم القزاز، وبالتنسيق مع الاجهزة المعنية، حملة أسفرت عن رفع كفاءة النظافة بشوارع الحى بالشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بمستوي النظافة وشملت الحملة نظافة شارع كورنيش النيل ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى وتجريد شارع الملاءة والشارع الجديد والصلب القديمة والفلزات وجارى استكمال الاعمال .

وفي سياق متصل بالتعاون مع قطاع الحدائق والتشجير بهيئة نظافة وتجميل القاهره و إدارة الحدائق بالتبين تم تقليم مدرسة الصلب الثانوية بنات تمهيدا لبدء العام الدراسى 2022 - 2023 لخلق رؤية جمالية وبيئة صحية للمواطنين .

يأتى ذلك في اطار تطوير اداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين والاهتمام بأعمال التشجير وتقليم المزروعات للظهور بالمظهر الحضاري طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.