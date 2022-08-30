"حقوق الإنسان" باليمن: أكثر من ثلاثة آلاف انتهاك ضد المدنيين خلال عام

وذكرت اللجنة، في تقرير أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، أن إجمالي الضحايا الذي سقطوا جراء هذه الانتهاكات بلغ 5151 ضحية، موضحة أن فرقها استمعت أثناء عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق إلى (9897) شاهدا ومبلغا وضحية، واطلعت على (9379) وثيقة، وراجعت مئات الصور ومقاطع الفيديو.

واستعرضت اللجنة في تقريرها، 30 نوعاً من الانتهاكات، مؤكدةً اتباعها آليات مختلفة لضمان جودة عمليات التحقيق التي تهدف إلى إثبات الوقائع، وتحديد المتسببين بها، وفق القوانين الوطنية والدولية المنطبقة على كل واقعة، وبما يضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا.