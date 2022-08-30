حجز المتهمة بخطف طفلة بسبب خلافات مع والدتها فى دار السلام

أمرت نيابة دار السلام، بحجز سيدة 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة خطف طفلة من والدتها بسبب خلافات بينهما.

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفلة بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة الطفلة إلى أهليتها.

وتلقى مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات بخطف نجلتها – تبلغ من العمر عامين - من قبل بعض السيدات بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

بالفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث وبسؤال والدة الطفلة (مالكة محل تجارى - مقيمة بدائرة القسم) قررت بوجود خلافات مالية بينها وبين (3 سيدات) لمشاركتهن فى أعمال تجارية بالمحل ملكها، وأثناء تواجدهن بمسكن إحداهن لإنهاء الخلافات المالية وبصحبتها طفلتها اكتشفت عدم وجودها، واتهمت المشكو فى حقهن بخطفها، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المختطفة، وبمواجهتها اعترفت أمام اللواء بشندى بارتكاب الواقعة بتحريض من والدتها بسبب الخلافات المالية بين والدتها ووالدة الطفلة، كما أمكن ضبط باقى المتهمات، واعترفن بإرتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.