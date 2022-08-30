جيل بايدن تعود لواشنطن اليوم بعد سلبية اختبار كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة نيويورك تايمز ان السيدة الامريكية الأولى جيل بايدن جاء اختبارها سلبيا لكورونا بعد حالة الارتداد التي أصيب بها الأسبوع الماضي، واكد البيت الأبيض ان زوجة الرئيس جو بايدن ستعود الى واشنطن اليوم الثلاثاء بعد ان كانت في عزلة.

قال اليزابيث الكسندر مسئولة الاتصالات في مكتب جيل بايدن إن السيدة الأولى اختبرت سلبيًا يوم الثلاثاء وقال البيت الأبيض إنها لم تظهر مرة أخرى أعراض إصابة بكوفيد.

جاءت نتيجة اختبارها إيجابية لأول مرة في 16 أغسطس عندما كانت في إجازة مع الرئيس بايدن وعائلتهما في ساوث كارولينا. كانت السيدة الأولى تعاني من أعراض خفيفة وبقيت هناك حتى تلقيت اختبارًا سلبيًا ثم انضمت إلى الرئيس في ولاية ديلاوير ، حيث واصل إجازته.

ومثل الرئيس ، عانت جيل بايدن من أعراض خفيفة وتم إعطاؤها عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات كعلاج لحالتها.

جاءت إصابة جيل بادن بعد أسبوعين تقريبا من مغادرة الرئيس جو بايدن للعزل بعد شفائه من حالة الارتداد التي أصيب بها بعد التقاطه للعدوى، يمكن أن تحدث حالات الارتداد عند المرضى الذين يتناولون باكسلوفيد عندما تكون نتائج اختبار المريض سلبية للفيروس ، ثم تظهر نتيجة اختبار إيجابية مرة أخرى بعد بضعة أيام.