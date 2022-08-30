جارديان: أكبر حاملة بريطانية للطائرات تفوت تدريبات مهمة بأمريكا بسبب عطل

كتبت رباب فتحى

قالت البحرية الملكية البريطانية إن أكبر سفينة حربية بريطانية، حاملة الطائرات إتش إم إس برينس أوف ويلز، قد تفوت تدريب طيران مهم قبالة السواحل الأمريكية بعد أن عانت من عطل في عمود المروحة بعد وقت قصير من إبحارها.

وغادرت إتش إم إس برينس أوف ويلز، حاملة الطائرات التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه إسترليني، قاعدة بورتسموث البحرية يوم السبت وعانت من "مشكلة ميكانيكية " قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة وايت.

وكانت تأخرت مغادرة ناقلة الطائرات بالفعل من يوم الجمعة بسبب مشكلة فنية، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت المشكلات مرتبطة ببعضها.

وبعد وقت قصير من إبحار السفينة التي تزن 65 ألف طن يوم السبت، تم اكتشاف عطل ميكانيكي في العمود الأيمن.

وكان من المقرر أن تجرى الحاملة تدريبات بالمشاركة مع طائرات F-35B Lightning في الولايات المتحدة خلال فترة النشر التي استمرت أربعة أشهر.

وقال الأدميرال ستيف مورهاوس، المسئول عن ضمان استعداد سفن البحرية الملكية للانتشار ، في بيان مصور: "لقد ذهبت إلى الحاملة اليوم لأرى بنفسي ما هي المشكلة وكيف نتعامل معها. يمكن للبحرية الملكية العمل للتأكد من عودة السفينة بنجاح إلى مهامها. وبعد التقييم الأولي ، من المحتمل أن يتطلب الخطأ إصلاحات قد تؤثر على برنامج السفينة. تنتقل السفينة الآن إلى مرسى أكثر حماية لإجراء مزيد من التدقيق ، وبعد ذلك سنكون قادرين على تقديم المزيد من التعليقات حول طبيعة المشكلة والتأثير على جدولها الزمني الحالي.

وكانت السفينة تبحر لإجراء تدريبات مع البحرية الأمريكية ، والبحرية الملكية الكندية ، ومشاة البحرية الأمريكية.

وكانت تهدف المهمة "البارزة" إلى تشكيل مستقبل عمليات الطائرات الشبح والطائرات بدون طيار قبالة سواحل أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي.