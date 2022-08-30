توزيع سجاد جديد على 6 مساجد وإنشاء كبارى مُشاة على ترعتين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، توزيع السجاد الجديد على 6 مساجد بالمحافظة، بإجمالى 1800 متر سجاد، حيث تم تسليم السجاد الجديد بمقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بحضور مندوبي مراكز ومدن التل الكبير، القصاصين، أبو صوير، فايد، القنطرة غرب، و القنطرة شرق بالتنسيق مع إدارات الأوقاف بنطاق محافظة الإسماعيلية، وبواقع مسجد واحد بكل مركز ومدينة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه بتحديد احتياجات المساجد من السجاد، بكافة مراكز ومدن المحافظة من قبل مديرية الأوقاف بالإسماعيلية؛ لفرش المساجد الأكثر احتياجًا للسجاد الجديد.

فى سياق أخر واصلت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، أعمال إنشاء كباري المُشاة بدلًا من الصالات المتهالكة على ترعتي السويس والمنايف، بإجمالي 8 كبارى، بالإضافة إلى 5 كباري تنفذها مديرية الريِّ بالإسماعيلية، بتمويل من محافظة الإسماعيلية؛ للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم أثناء حركتهم بين ضفتي الترعة حيث يجري العمل الآن في إنشاء كوبري " الخباز " على ترعة السويس، وكوبري آخر على ترعة المنايف. وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء كباري الضبعية، والدريسة بالكامل، على ترعة السويس، لخدمة مواطني مركز ومدينة الإسماعيلية. وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه بإنشاء 13 كوبري مُشاة على ترعتي السويس والمنايف، بدلًا من الصالات المتهالكة التي يستخدمها المواطنين أثناء حركتهم بين ضفتي الترعة؛ للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

انشاء الكبارى