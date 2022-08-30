تفاصيل القبض على خطيب مسجد بالمنوفية لاستيلائه على مليونى جنيه لتوظيفها

المنوفية - محمد فتحى

حرر 4 مواطنين من أهالي مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، محاضر ضد أحد أئمة المساجد، واتهامه بالنصب في مبالغ مالية طائلة، بحجة تشغيلها في المستلزمات الطبية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد المواطنون خلال تحرير المحاضر، أن المتهم قام بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى تجارة المستلزمات الطبية مقابل مبلغ شهريا لكل مواطن قام بإعطائه مبالغ مالية على سبيل أرباح مع حفظ المبلغ الاصيل .

اعترافات المتهم

وأكد المتهم خلال اعترافاته أنه حصل على تلك الأموال مقابل توظيفها فى شراء المستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية للعملاء، وتم توزيع أكثر من شهر، ولكن هناك عجز فى التوريد للمستلزمات الطبية وسوف يتم حل تلك الموضوع .

مديرية الأوقاف تتابع القضية

وأكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أن حال ثبوت واقعة اتهام إمام وخطيب بمركز أشمون، بالنصب والاحتيال، سيكون الفصل من الخدمة، لأنه لا يصح أن يتواجد مثل هذه النماذج بين أئمة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إلى أنه تم تكليف مدي إدارة أشمون بمتابعة القضية والعرض لرفعها إلى الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم حال ثبوت الواقعة .

تحريات مباحث مركز شرطة أشمون حول الواقعة .

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، حصول المتهم على تلك المبالغ من المواطنين مقابل توظيفها فى شراء المستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية.

قرار النيابة العامة بحبس المتهم .

وقررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حبس إمام وخطيب وذلك لقيام 4 مواطنين من أهالي مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، بتحرير محاضر ضد أحد أئمة المساجد، وإتهامه بالنصب عليهم في مبالغ مالية طائلة، بحجة تشغيلها في المستلزمات الطبية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

إخطارا الواقعة من مديرية أمن المنوفية .

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد ورود بلاغ من بعض المواطنين بتضررهم من إمام وخطيب بأحد مساجد المركز، بعد الحصول على أموالهم بعرض تشغيلها في المستلزمات الطبية، وعدم الوفاء بتلك الالتزامات، مطالبين بتحرير محضر وسؤاله.

على الفور وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث أشمون، من القبض على المتهم ، إمام وخطيب بالأوقاف، بتهمة النصب على المواطنين، تحت ستار التجارة في المستلزمات الطبية، وقُدر المبلغ الذي اشتكى به 4 من المتضررين 2 مليون جنيه قابل لزيادة مع بلاغات جديدة، وبمواجهة المتهم بالاتهامات اعترف.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 11521 إداري المركز، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسؤال المتضررين والمشكو في حقه، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.