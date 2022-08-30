تعانى من القلق.. تجنب هذه العادات التى يمكن أن تجعل الحالة أسوأ

كتبت إيناس البنا

كثير من الناس يعانون من أمراض مزمنة مثل القلق، ويمكن أن تؤدي المواقف والعادات إلى حدوث هذه الحالة، وعندما يعاني شخص ما من نوبة من القلق يؤدي بهم إلى مشاكل أخرى، خاصة إذا كانوا في الأماكن العامة، لذلك، من المهم أن يتخذوا خطوات ويعملوا على تحقيق الظروف، وقد تكون هذه الأدوية أو العلاج أو أي شيء آخر يجعلهم يشعرون بتحسن.

يمكن أن يكون القلق نتيجة لعدة أشياء ولعلاج المشكلة، من المهم أولاً أن تتعرف على سبب ذلك، من أحداث الحياة الكبيرة المجهدة إلى علم الوراثة ، يمكن أن يكون القلق نتيجة لمجموعة واسعة من القضايا، ومع ذلك، هناك عادات معينة يمكن أن تجعل قلقك أسوأ ومن المهم أن تتجنب هذه العادات.

ألقِ نظرة هنا على العادات التي يمكن أن تثير قلقك.

لا تنام جيدًا

النوم وتناول الطعام بشكل جيد مهم للغاية لأنه يمنح جسمك وقتًا كافيًا للاسترخاء، ومع ذلك، إذا كنت لا تنام جيدًا ولم يكن جسمك مرتاحًا جيدًا، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز حالتك ويزيد الأعراض سوءًا، لذلك من المهم أن تنام لمدة 7-8 ساعات.

تستهلك الكثير من مادة الكافيين

هذا محفز رئيسي آخر لأنه عندما تستهلك الكثير من الكافيين، يمكن أن يجعلك متوتراً وغثياناً وكل هذا يمكن أن يثير قلقك، لذلك، استمر في التحقق من كمية الكافيين التي تستهلكها.

العمل كثيرًا

عندما تعمل كثيرًا، قد تشعر بالإرهاق والتعب وقد يؤدي ذلك مرة أخرى إلى القلق، لذلك من المهم أن تتحقق من مقدار العمل ووقت عملك.

وسائل التواصل الاجتماعي

هذا لديه القدرة على جعل أي شخص يشعر بالقلق، في كثير من الأحيان، قد تصادف منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تجعلك تشعر بالإرهاق والقلق، لذلك، من الأفضل أن تستخدمه فقط إلى الحد الذي لا يجعلك قلقًا، وفي بعض الأحيان، يمكنك أيضًا الذهاب للاستراحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

نمط حياة مستقر

قد يكون هذا أحد مسببات القلق لأن جسمك غير نشط تمامًا. يمكن أن يساعد القيام ببعض أشكال التمارين البدنية في علاج أعراض القلق، لذلك ، إذا كنت تعاني من القلق ، فمن المهم أن تقوم ببعض أشكال التمارين البدنية بانتظام.