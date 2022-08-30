تأجيل محاكمة 5 أشقاء متهمين بقتل جارهم فى الشرقية لـ 26 سبتمبر

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم ومحمد سامي بده وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 أشقاء ونجل أحدهم متهمين بقتل شاب جارهم بإصابته بطعنة نافذة بالظهر، والشروع في قتل والده، بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية منزل حيان التابعة لمركز ههيا، لجلسة 26 من شهر سبتمبر المقبل، وتم إحالة القضية للنيابة العامة لتحديد الاتهام بشان المتهم الرابع.

تعود أحداث القضية رقم 7102 لسنة 2022، جنايات مركز شرطة ههيا، ليوم 10 يونيو الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول" محمد م ن " 22 عامًا مقيم قرية منزل حيان دائرة مركز شرطة ههيا جثة هامدة، ووالده ماهر ن، مصابًا بجروح قطعية في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصاب والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا م،: إسلام ي ال ع، وأشقائه يسري، والسيد، ومحمد، ونجل شقيقه كريم ع ال ع أ، ووالد الأخير عبدالحميد ال ع أ، فيما تبين وقوع مشادة بين والد المجنى عليه وجيرانه المتهمين في الحقل بسبب خلافات على أرض زراعية، وأثناء تواجد المجنى عليه بالحقل قام المتهمين من المتنازعين مع والده، بالتعدي عليه بسلاح ابيض سنجة،وتوفي بعد ساعات متاثرا بإصابته، فيما أصابوا والده كذلك.

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا القبض علي 4 من المتهمين في الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمة المتهمين جنائيًا.