بوتين ورئيس وزراء أرمينيا يؤكدان عزمهما على تعزيز العلاقات

اش ا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الإثنين، التزامهما ببذل المزيد من الجهود لتعزيز علاقات الحلفاء بين البلدين.

وذكر المكتب الصحفي في الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان نقلت عنه وكالة "تاس " الروسية أنه بعد محادثة هاتفية بين الزعيمين، تبادل بوتين وباشينيان التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة

وأضاف أنهما أكدوا الالتزام المتبادل بتعزيز شامل لعلاقات الحلفاء بين روسيا وأرمينيا.

وأشار الكرملين إلى أن "الجانبين شددا على أهمية هذه الوثيقة التي التزمت بورقة أولويات العلاقات بين الدول وساعدت في الارتقاء بالتعاون الروسي الأرمني الصديق تقليديا إلى مستوى نوعي جديد".

كما أشار إلى أن الجانبين ناقشا العديد من الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير و 26 نوفمبر 2021، والتي تعتبر ذات أهمية حاسمة للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، واتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.