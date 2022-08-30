اليوم السابع
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بعد قليل.. إطلاق نتائج المسح "الصحى للأسرة المصرية 2021“ فى نسخته الثامنة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:20 ص
بعد قليل.. إطلاق نتائج المسح "الصحى للأسرة المصرية 2021“ فى نسخته الثامنة الدكتورة هالة السعيد
كتبت أسماء أمين

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تشهد هالة السعيد، وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد قليل إطلاق نتائج النسخة الثامنة من المسح "الصحي للأسرة المصرية 2021“، بحضور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
 
وجدير بالذكر أن المسح الصحي للأسرة المصرية بدأ تنفيذه عام 1988، ويأتي ضمن سلسلة المسوح والإحصاءات القيّمة التي يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
 
ويُشار إلى أن أبرز المؤشرات التي يوفّرها المسح، تتضمن مؤشرات الصحة الإنـجابية، معدلات الإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة، وحالة التغذية، بالإضافة الى المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة للأطفال، مثل مستويات التطعيمات وكذلك الرعاية الصحية للأم والطفل بعد الولادة، والمؤشرات المتعلقة بالمعرفة والاتجاهات لدى الشباب.
 

المسح الصحي للأسرة المصرية

وزيره التخطيط

الصحة

الشباب

الاطفال

اخبار الاقتصاد



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