أهابت سفارة دولة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى العراق تأجيل سفرهم، نظرا للأوضاع التي يشهدها العراق حاليا.
وحثت السفارة -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية مساء الاثنين- المواطنين المتواجدين حاليا في العراق إلى مغادرته.
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أهابت سفارة دولة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى العراق تأجيل سفرهم، نظرا للأوضاع التي يشهدها العراق حاليا.
وحثت السفارة -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية مساء الاثنين- المواطنين المتواجدين حاليا في العراق إلى مغادرته.
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