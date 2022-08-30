العقود الآجلة لخام برنت تهبط 5 دولارات لتصل إلى 100.07 دولار للبرميل

كتب أحمد عرفة

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 5 دولارات لتصل إلى 100.07 دولار للبرميل، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء، أن عدد النازحين داخليا بسبب الحرب في أوكرانيا، ارتفع ليصل إلى 6.9 مليون شخص، وذلك حتى 23 أغسطس الجارى، مشيرة إلى أن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا منذ يوليو الماضي في جنوب وشرق البلاد.

وقال رئيس بعثة المنظمة في أوكرانيا آن نجوين - في تقرير للمنظمة اليوم "إن الحرب لا تظهر أية بوادر على التراجع، كما أن النزوح الداخلي المطول يولد احتياجات ونقاط ضعف متزايدة"، مؤكدا أن الاحتياجات المتزايدة تتطلب المزيد من الالتزام والدعم من المنظمات الإنسانية، لافتا إلى أن المساعدة يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى جميع المحتاجين، بما في ذلك أولئك الموجودين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.