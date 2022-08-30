العراق: القضاء يؤكد عدم النظر فى دعاوى حظر التجوال

من جانبها، نفت خلية الإعلام الأمني بالعراق، صحة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام طائرات بعمليات إنزال قناصين على أسطح مباني المنطقة الخضراء.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أنه رغم تأكيد قيادة العمليات المشتركة على ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة او إعادة مقاطع فيديو وصور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة إيهام الآخرين على أنها حصلت حديثاً، نلاحظ أن هناك من يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع دون التدقيق فيها".

وأوضح أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يدعي من نشره أن هناك ‏طائرات تقوم بعمليات إنزال قناصين على أسطح مباني المنطقة الخضراء، منوها إلى أن هذا الفيديو يعود إلى عمليات تدريب قامت بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق.

ودعا البيان الجميع إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية، مؤكدا على أن العراق أمانة في أعناق الجميع ومن الواجب الحفاظ على هذا البلد.

وكان مصدر أمني عرافي قد أعلن تجدد الاشتباكات في المنطقة الخضراء بقذائف الهاون، وعلى مستوى قاذفات وأحاديات.

جدير بالذكر أن العاصمة العراقية بغداد شهدت الاثنين، اقتحام متظاهرين للقصور الرئاسية بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، واندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا، الأمر الذي اضطرت معه السلطات العراقية إلى حظر التجول الشامل في أنحاء البلاد.

على صعيد متصل، طالب سعد اللامي المتحدث باسم تحالف النصر العراقي القادة السياسيين بتحمل مسؤوليتهم في هذه اللحظة التاريخية والجلوس إلى طاولة الحوار فورا من أجل إيجاد حل للازمة الراهنة.

وقال اللامي في تصريح لقناة الإخبارية العراقية اليوم الثلاثاء، إننا أمام منعطف خطير هو الحفاظ على الهوية الوطنية والدم العراقي قبل كل شىء وكل القضايا الأخرى يمكن أن نجد لها الحلول إذا ما اتفقنا على أن تكون هناك تهدئة وحكمة وعقلانية وتروي في معالجة القضايا الخلافية .