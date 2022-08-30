السويد تعزز مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بـ500 مليون كرونة

كتبت: هناء أبو العز

وعدت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، بتقديم حزمة مساعدات جديدة إلى كييف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في ستوكهولم.

وتشمل الحزمة مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون كرونة بما يعادل (46.8 مليون دولار)، بالإضافة إلى نفس المبلغ لإعادة إعمار أوكرانيا.

و قالت أندرسون: ستظل السويد صديقًا مقربًا وستدعم أوكرانيا.

من جانبها أضافت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي ، التي شاركت في المؤتمر الصحفي: "لا نعرف إلى متى ستستمر الحرب الروسية ، لكن السويد مستعدة لتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا"