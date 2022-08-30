السجن 5 سنوات لعاطلين لحيازتهما 100 طربة حشيش بالإسكندرية

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة والمستشار محمد حسن منيع، والمستشار محمود الربيعى ، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب بالسجن 5 سنوات لكل من "أ.ع.م" عاطل و"ط.ع.س" عاطل لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1937 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات،بضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من المتهم" أ.ع.م " عاطل و" ط.ع.س" عاطل،بمزاولة نشاطا إجراميا فى الاتجار بالمخدرات فتم استصدار إذن من النيابة بضبطهم، وعقب تنفيذ القرار امكن من ضبط المتهم وبحوزته شنطة بداخلها عدد 99 طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول بمواجهتهم أقروا

بحيازة المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة،وبعرض المتهمين على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التى أصدرت حكمها على المتهمين.