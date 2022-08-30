اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:59 م
أكرم القصاص
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الخارجية السعودية: ندعم كافة الجهود الرامية لتجنيب العراق الانقسام والصراع

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:11 م
الخارجية السعودية: ندعم كافة الجهود الرامية لتجنيب العراق الانقسام والصراع الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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دعت المملكة العربية السعودية كافة الأطراف والقوى السياسية في العراق، إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه، معربة عن دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه ويلات الانقسام والصراع الداخلي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في العراق، معربةً عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

ودعت جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه، مؤكدة دعم كافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي.

وحثت المملكة جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها.

 


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