التفاصيل الكاملة لتطوير مصانع الدلتا للأسمدة بالدقهلية بخبرات ألمانية

كتب عبد الحليم سالم

انتهت القابضة للصناعات الكيماوية من توقيع عقد دراسة تطوير مصانع سماد طلخا الدلتا للأسمدة، وذلك مع شركة "اودا" الألمانية المتخصصة في هذا المجال، بدلا من شركة تكنيب الإيطالية التي سبق وتولت ملف دراسة مصانع سماد طلخا، حيث لم تستكمل الإجراءات معها.

كشف فرج عبد الشافى رئيس اللجنة النقابية لشركة الدلتا للأسمدة لـ"اليوم السابع" أن شركة تكنيب الإيطالية أخذت وقتا طويلا لعمل الدراسات، ثم تم الاستقرار على أن الشركة التي تدرس ملف التطوير تتولى بنفسها عملية التطوير وكان الاختيار لشركة أودا لما تملكه من خبرات عالمية، لافتا إلى أن اودا تقدمت بعرضين "فنى ومالى" للدراسة، وتم الموافقة عليها من الشركة ومن الشركة القابضة، حيث تم عمل العقود ومراجعتها وإجراء التعديلات المطلوبة عليها، ووقع عليها المهندس أحمد توفيق رئيس الشركة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأضاف فرج عبد الشافى، أن وفد الشركة الألمانية زار أمس الأول مصانع سماد طلخا ويجرى حاليا ترتيب إقامة الوفد والخبراء للانتهاء من عمل تقييم شامل لكل القطاعات ودراستها، وذلك في غضون 5 أشهر تشمل تقيم المصانع والمعدات والآلات، موضحا أنه سيتم تطوير قسم الأمونيا والغاز، مع تطوير قسم اليوريا بمعرفة شركة ثانية؛ بما يهدف لتوفير الطاقة المستخدمة في التصنيع.

وأشاد رئيس اللجنة النقابية باهتمام الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة بملف تطوير الشركة لا سيما أن صناعة السماد من الصناعات الهامة، والتي يمكنها إضافة الكثير للصادرات مستقبلا في ظل احتياج أوروبا للغاز ؛جراء الحرب لروسية الأوكرانية، وبالتالي احتياجها للأسمدة التي ارتفع سعرها عشرات الأضعاف ،وهو ما يمثل أهمية كبيرة لمصر.