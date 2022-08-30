التضامن: إعلان نتائج المسح الطبى للأسرة المصرية عمل مهم لرسم سياسات تنموية

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فى احتفالية إعلان نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية التى عقدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وعقد المؤتمر تحت دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبحضورع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط وعددا من ممثلى الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات ولفيف من الخبراء والباحثين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن إعلان نتائج المسح الطبى للأسرة المصرية يعد من أهم الأعمال الوطنية التى تضيء لنا الطريق نحو رسم سياسات تنموية ترد على الفجوات القائمة حاليا، مؤكدة أن هذا المسح وطنى من خبراء ومحللين مصريين، وهو ما يعد فخرًا للجميع ويمثل طفرة كبيرة، خاصة أن مصر تتجه نحو السياسات المبنية على الأدلة والبيانات المدققة والمصنفة.

وأضافت القباج أننا نحتاج لنتائج هذا المسح، حيث إن تصنيف البيانات وتحديثها دوريا يتواءم مع سياسات العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدولة تتناول الفقر من منظور متعدد الأبعاد، ولا يتوقف على العائد المادى فقط، وإنما على حالة الأسرة الصحية والتعليمية وربط البيانات وبعضها البعض ضرورة، خاصة ربط الاتجاهات الاجتماعية مباشرة مع الاتجاهات الصحية.

وأفادت القباج أن الوزارة معنية بالفئات الأولى بالرعاية، ولديها بيانات كاملة عن ٤.١ مليون أسرة يحصلون على برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة" وقريبا سيكونون ٥ ملايين أسرة، وهو ما يعنى بيانات كاملة عما يزيد على ٢٠ مليون مواطن، وهذه البيانات تجعل الرؤية واضحة لدى الدولة، مشيرة إلى أن الدعم النقدى التى تحصل عليه الأسر مشروطًا بالصحة والتعليم، حيث تكون رصد وجود نسب أقل فى التعليم، كما هناك اهتمام بالصحة الانجابية.

وتمنت وزيرة التضامن الاجتماعى وجود مكتبة إحصائية تجمع كافة البحوث والإحصاءات التى تم الاستثمار فيها ونعظم الاستفادة منها، مطالبة كذلك بإلزام المواطنين بتقديم الرقم القومى حال الحصول على أى خدمة للرجوع للبيانات المكتبية والثانوية دوريا بالإضافة إلى البيانات الأولية.

الجدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ سبع دورات لهذا المسح منذ عام 1988، وكان آخر مسح عام 2014، ولأول مرة يتم تنفيذه بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2021، والذى تم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

وتأتى أهمية هذا المسح فى توفير قاعدة بيانات تساعد فى تقييم البرامج السكانية والصحية، وسد الفجوة فى هذه البيانات المهمة، كما أنها تساعد فى التخطيط لهذه البرامج ومن أهمها "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" وبيانات عن الإنـجاب، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، وكذلك صحة الطفل،الحالة التغذوية،والتطعيمات،وفيات الأطفال وتمكين المرأة والختان وإتجاهات الشباب والشابات نحو تنظيم الأسرة.

وشمل المسح كافة محافظات الجمهورية من خلال عينة حوالى 35 ألف أسرة، وقـد تم تصميم المسح لتوفير المؤشرات التى تسمح بتحديد التداخلات المستقبلية المطلوبة للبرامـج السكانية والصحية التى تساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وبرامج حياة كريمة.