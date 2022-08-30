الإعلام العراقى يدعو للابتعاد عن بث مواد قد تنطوي على التحريض والكراهية

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دعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الإثنين، كافة وسائل الإعلام إلى ضرورة الابتعاد عن بث مواد إعلامية قد تنطوي بمضمونها على التحريض على العنف والكراهية بين المواطنين العراقيين.

وقالت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، "مع تطور الأحداث الاستثنائية في البلاد حالياً، يقع على عاتق وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية الخبرية دور محوري في نقل الأخبار ورسم صورة الأوضاع، كما تشكل عنصراً مهماً بين حجم التحديات التي يواجهها بلدنا العزيز".

وأضافت "من منطلق المسؤولية الوطنية والشفافية والمهنية والحيادية تدعو هيئة الإعلام والاتصالات وسائل الإعلام كافة والمواقع الالكترونية الاخبارية إلى تجنب تداول أو نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، وتوخي الدقة في نقل الأحداث وعدم تبني مواقف متحيزة تتنافى مع أخلاقيات المهنة والموضوعية الصحفية، وتتعارض مع لائحة قواعد البث الإعلامي المقرة في الهيئة".

ودعت إلى "الإنتباه لضرورة الإبتعاد عن بث مواد إعلامية قد تنطوي بمضمونها على التحريض على العنف والكراهية بين المواطنين، فضلاً عن الإلتفات الى عدم بث كل ما من شأنه زعزعة الأمن والإستقرار"، مشيرة إلى أن كل الأطراف المعنية والمسؤولة عن بث رسائل إلى الجمهور أمام مسؤولية كبيرة تجاه العراق وشعبه تحتم عليها المساهمة في تهدئة الأوضاع وعدم الإنجرار خلف الخطابات التي تسهم في تصعيد الموقف وقد تؤدي الى تهديد السلم الأهلي.

وجددت الهيئة تأكيدها على أهمية الإلتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي ومراعاة بنودها التي وضعت لإيجاد بيئة إعلامية مهنية منظمة.