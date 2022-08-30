استمرار أعمال التجميل وتهذيب الأشجار فى دسوق وقلين.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق، وقلين، استمرار أعمال التجميل وتهذيب الأشجار، وزراعة نخيل الزينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار تكثيف جهود القسم الزراعى(المشتل ) التابع للوحدة المحلية، لمركز ومدينة دسوق، لتجميل المدينة، وتنفيذ خطة عمل المشتل فى تقيلم النخيل والاشجار، بالتزامن مع أعمال الرصف والتطوير بالميدان "الإبراهيمى"، وزراعة النباتات الجديدة بحرم "المسجد الإبراهيمى"، والنخيل الجديد، وذلك لرفع كفاءة الحدائق العامة وتجميل شوارع المدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.



أشرفَ فادى عبدالفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، برفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى ا لمركز، وتكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسخير كافة الامكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال النظافة والتجميل.



استمرار أعمال التجميل وتهذيب الأشجار بدسوق وقلين (1)



استمرار أعمال التجميل وتهذيب الأشجار بدسوق وقلين (2)



استمرار أعمال التجميل وتهذيب الأشجار بدسوق وقلين (3)



أعمال التجميل وتهذيب الأشجار بدسوق وقلين (1)



أعمال التجميل وتهذيب الأشجار بدسوق وقلين (2)



أعمال التجميل وتهذيب الأشجار بدسوق وقلين (3)



أعمال التجميل وتهذيب الأشجار بكفر الشيخ (1)



أعمال التجميل وتهذيب الأشجار بكفر الشيخ (2)



أعمال التجميل وتهذيب الأشجار بكفر الشيخ (3)









