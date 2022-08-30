إعادة المرافعة فى دعوى "إلغاء تكليف الصيادلة لدفعات 2018- 2019 ونظرها 5 سبتمبر

كتب أحمد عبد الهادى

قررت المحكمة الإدارية للصحة إعادة المرافعة في الدعوي رقم ٤٨٦٨ لسنة ٦٩، التي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية، وذلك بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة و نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج، وحددت جلسة 5 سبتمبر لنظرها.