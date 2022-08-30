اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:28 ص
إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير  بمركز ى النوبارية و وادى النطرون  بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف  مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث  من شرطة النجدة ، و بالفحص تبين إصابة  5 أشخاص  فى حادث تصادم  سيارتى ميكروباص وملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية  الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون ، وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون  العام   لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم.

كما أصيب شخصين بكسور وكدمات متفرقه بالجسم فى حادث تصادم سيارتين  بالطريق الصحراوي دائرة مركز النوبارية وتم نقلهما إلى مستشفى غرب النوبارية لعلاجهما وإجراء الفحوصات الطبية ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت إصابة 13 شخص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى  بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.


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