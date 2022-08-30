اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضروات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7.75 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 2.75 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 11.5جنيه

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها

- فاصوليا 15‎ جنيها.

- بامية 27‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة