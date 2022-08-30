أبو الغيط يثمن دعوة الصدر لوقف العنف بالعراق.. ويطالب بالتجاوب مع المبادرة

بيشوى رمزى

ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعوة زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر لوقف العنف في العراق، مطالبا الجميع بالتجاوب معها.

وكتب الأمين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أثمن دعوة ‎السيد مقتدي الصدر لوقف العنف. أطالب الجميع لمصلحة ‎العراق بالتجاوب معها والعودة بالأمور عن حافة الهاوية."

كان قد قدم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدر اعتذارا للشعب العراقي عن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، قائلا: "أعتذر للشعب العراقى لأنه المتضرر الوحيد لما يحدث .. فالقاتل والمقتول فى النار.

أعرب الصدر فى كلمة عن حزنه العميق لما آلت إليه الأحداث فى العراق.

وأضاف الصدر خلال كلمة له تعليقا على الأحداث الجارية فى العراق: "وطنى بعد ما كان أسيرا للفاسد هو الآن أسيرا للعنف والفساد.. كنت أمل أن يكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان والأيدى والقلوب الصافية المحبة لوطنها".

وشن الصدر هجوما لاذعا ضد الثورة معلقا بالقول: "بئست الثورة التى تحمل الهاون والسلاح .. العنف والقتل ليست ثورة، ولن أقول بعد ذلك أنها ثورة".

وقدم الصدر الشكر للقوات الأمنية على وقوفها على الحياد فى الأحداث الجارية، وأمهل أنصار التيار بالانسحاب فورا من محيط مجلس النواب خلال 60 دقيقة.

تابع: "على أنصار التيار الصدري الانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام، والتيار منضبط ومطيع وأبرأ منه إذا لم ينسحب من أمام البرلمان خلال ساعة".