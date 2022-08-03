83 مليون جنيه مساهمات من المجتمع المدنى لتحسين مستوى الخدمات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المجتمع المدني يمثل شريكاً وفاعلاً محورياً في خطة المحافظة التنموية، مشيرا إلى الدور الحيوى للمشاركة المجتمعية في دعم جهود المحافظة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، وكذا تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما أن بني سويف كانت سباقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي، والذي توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الأهلى "لأول مرة على مستوى الجمهورية"،بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية، لها محددات وأطر إستراتيجية وتنموية ترتكز على التكامل،لتعظيم العائد من تلك الجهود على المجتمع والمواطن السويفي، وفق رؤية تنموية مشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه نهى محمد مدير التعاون الدولى بالمحافظة، لاستعراض التقرير نصف سنوى لعدد 10جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني (في الفترة من يناير حتى يونيو 202) الخاص بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني، والتي زادت عن 83 مليون جنيه "خلال 6 أشهر" واستهدفت المشاركة مع جهود الدولة تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية في مجال البنية التحتيتة والمشروعات الصغيرة وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة،والتي تمثلت في قروض حسنة لإقامة مشروعات وإعادة تأهيل المنازل ومساعدات مادية وغذائية ولحوم أضاحي وأكشاك ومساعدات زواج وأجهزة تعويضية وعمليات جراحية وتوصيل مرافق وغيرها.