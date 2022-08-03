اليوم السابع
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65 مليون دولار تراجع بواردات مصر من أشكال خام الذهب أبريل الماضى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:00 ص
65 مليون دولار تراجع بواردات مصر من أشكال خام الذهب أبريل الماضى اشكال الذهب - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجلت واردات مصر من أشكال خام الذهب تراجعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات أشكال خام الذهب "غير النقدى" نحو 14 مليون و825 ألف دولار فى شهر ابريل الماضى، متراجعة من 80 مليون و551 ألف دولار في شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 65 مليون و726 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات أشكال خام الذهب جاءت ضمن واردات مصر من السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري و251 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل مليارى و325 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 74 مليون و89 ألف دولار.

وتضمنت أهم واردات مصر من السلع الوسيطة كلا من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة بلغت 298 مليون و384 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 290 مليون و344 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و40 ألف دولار، يليها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 431 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 277 مليون و744 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 153 مليون و261 ألف دولار.


واردات مصر

خام الذهب

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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