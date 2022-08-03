اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

2.8 مليار جنيه لتحديث المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:30 ص
2.8 مليار جنيه لتحديث المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية ضمن "حياة كريمة" مشروعات حياة كريمة - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد تطوير المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية أحد المبادرات الرئيسية  والمهمة في المجال الصحي، والتي تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، في إطار مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
 
وتحت لواء مبادرة "حياة كريمة" تستهدف خطة عام 22/23 توجيه استثمارات حوالي 2.8 مليار جنية لتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية، لنحو 15 مستشفى و18 وحدة صحي صحية، والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، في إطار الحرص على إحداث نوع من التوازن في حالة التنمية بين الريف والحضر، الأمر الذي يساهم في تحقيق هدف الاستراتيجية في "تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى حق من 2023/22 في المناطق الريفية، والنائية والحدودية".
 
يشار إلى إن الحكومة تستهدف توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
 
وتأتي هذه المخصصات في ضوء استهداف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، وتوجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن" وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الحكومة

خطة التنمية 2223

موازنة 2223

حياة كريمة

التجمعات الحضرية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة