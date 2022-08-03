108 آلاف سيدة من الشرقية يستفدن من المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية بالمجان لعدد 108650 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، والفحص المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين بتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

أشار الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة إلي أنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد من 108 آلاف و650 سيدة حامل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والتي انطلقت منذ شهر ديسمبر 2020 تنفيذاً للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة ، للكشف عن الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين ومنع إنتقالها من الأم للجنين ، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل حيث تستهدف الفحص الطبي لعدد 1507736 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمختلف قري ومدن المحافظة من الفئة العمرية فوق 18 عاما ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي ، من خلال 358 فريقا طبيا مدربا على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدم ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مؤكدا علي جاهزية العيادات الطبية وخصوصية أماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وسرية النتائج، وحسن الإستقبال والتعامل مع السيدات المترددات علي المبادرة الرئاسية.