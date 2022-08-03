‏رئيس الصومال يطالب الحكومة الجديدة ‏مواجهة الجفاف والتحديات الأمنية

‏كتبت: إسراء أحمد ‏فؤاد

هنأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي عقد اجتماعا ترحيبيا الليلة الماضية مع أعضاء مجلس الوزراء الجديد الذي عينه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، مطالبا إياهم بمواجهة عدة ‏قضايا في مقدمتها الجفاف والأمن ‏بحسب الوكالة الوطنية الصومالية للأنباء.

وأشاد الرئيس ‏الصومالي برئيس الوزراء حمزة عبدي، على المشاورات المكثفة التي قام بها والجهود التي بذلها في بناء حكومة نوعية قادرة على تلبية تطلعات الشعب الصومالي.

وقال شيخ محمود في خطاب للوزراء الجدد:"إن الشعب الصومالي يتوقع منكم أن تخدموه بأمانة ، وأن تعملو على حل المشاكل التي يتعامل معها ، ومن أجل ذلك من الضروري أن تعملوا بمسؤولية وتكاتف ، وأن تضعوا نصب أعينكم القسم والمسؤولية".

وحث الرئيس حسن شيخ محمود مجلس الوزراء على التركيز على ضمان الأمن ، ومواجهة الجفاف ، وتحقيق المصالحة الوطنية ، واستكمال مراجعة الدستور، وتحسين الحكم والبنية التحتية للشعب الصومالي ، فضلا عن تحسين العلاقات الدبلوماسية مع العالم.

وطلب شيخ محمود من أعضاء مجلس الشعب الموافقة على الحكومة حتى يتمكن الوزراء بسرعة من أداء الواجبات الوطنية المنوطة بهم، داعيا الله أن يوفقهم لما فيه مصلحة الشعب و الوطن.

وتضم حكومة رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الجديدة 25 وزيرًا، بالإضافة إلى وزراء دولة، ونواب وزير.

كما يضم التشكيل الوزاري الجديد وزراء سابقون وسياسيون بارزون، كما احتفظ بعضهم بمنصبهم في حكومة محمد حسين روبلي.

وتم استحداث وزارة جديدة هي وزراة البيئة وتغير المناخ، كما تم إلغاء وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث الطبيعية، فيما تم دمج وزارتي العدل والدستور لتكون وزارة واحدة.

ومن المتوقع أن يعرض تشكيلة الحكومة الجديدة على أعضاء البرلمان الفيدرالي لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة.