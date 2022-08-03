وفد طلابى من جامعة السادات يشارك فى فعاليات "الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"

المنوفية - محمد فتحى

شارك وفد طلابي من جامعة مدينة السادات من كلية الحقوق وكلية التربية الرياضية في فعاليات "الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" بمعهد إعداد القادة فى الفترة من الإثنين الموافق 1 أغسطس إلى الخميس 4 أغسطس 2022م، برعاية الدكتور خالد محمود محمد جعفر- القائم بعمل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف محمد علي-نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب وترجع مشاركة الجامعة انطلاقا من حرص قيادتها علي تأهيل الشباب لكونهم قادة المستقبل وهم صمام الأمان وأساس التقدم والازدهار وتمكينهم ومشاركتهم أصبح أمرًا ضروريا لتحقيق التنمية في ربوع مصرنا الحبيبة للجمهورية الجديدة.

انطلقت فعاليات المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي التوعوي بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار -وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام -مدير المعهد، وإشراف الدكتورحسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلاني- وكلاء المعهد، وبمشاركة 200طالب وطالبة، ويستمر هذا البرنامج التدريبي إلى يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022، وبحضور الدكتور محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ في الجلسة الافتتاحية.

من جانبه، رحب الدكتور كريم همام مدير المعهد بالحضور، ونقل تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا خلال كلمته أن هذا البرنامج الذى ينظمه معهد إعداد القادة، يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك السعي نحو إعداد جيل مثقف واعٍ قادر على حمل لواء التنمية والتطور للبلاد وتحمل المسئولية، حيث أنّ الشباب هم الركيزة الأولى لتشييد أواصر الحضارات البشرية، كما يهدف هذا البرنامج إيمانًا بأن القضاء على الفساد يساعد عل تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، لذا نجد أهمية هذه الدورة التدريبية للتوعية بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه.

وتحدث الدكتور محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، عن رؤية دور الدولة المصرية في مكافحة الفساد، وجهود الهيئات الرقابية، مشيرًا إلى فساد الأخلاق والقيم، مطالبا شباب الجامعات والمعاهد أن يكونوا خير رسل في جامعتهم.

وأوضح أن الاستراتيجية رسخت مبادئ المحاسبة والمسائلة دون أي مجاملة أو تمييز وعبرت فى أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية، مفادها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع وأعلنت حق المواطن فى التعرف على النتائج والجهود المبذولة فى تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها.

وشدد على أن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تتوقف يوما على تمسك الدولة، قيادة وشعبا، بفرض سيادة القانون على الجميع، وترسيخ قيم النزاهة ورفض جميع صور وممارسات الفساد، وهو ما رآه البعض بمثابة منح الضوء الأخضر من القيادة السياسية إلى الجهات الرقابية من أجل ضبط حيتان الفساد.

أشرف على الفوج هيثم قنديل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ،والدكتورالسيد بدوي ومرافقة الفوج إبراهيم السيد إبراهيم السواح، وأعضاء الفوج الطلابي هم (محمود عبد الباسط صلاح، يارا إيهاب يوسف ،أمين رجب أمين عرفان،سلمي محمد صلاح أبوسريع).