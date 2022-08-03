ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن بيان الخارجية العراقية، أن "وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، تلقى إتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة كاترين كولونا، بحث خلاله الجانبين سُبُل تعزيز التشاور والتنسيق بين بغداد وباريس".



وخلال الاتصال أطلع الوزير العراقى نظيرته الفرنسيَّة على الوضع الداخليّ العراقيّ وما يشهده العراق من مظاهرات، مُؤكَّداً أنّها تمثل حالة تتعلق بالديمقراطيّة الناشئة والتي يُمارسها أبناء الشعب العراقيّ وهي ضمن العمليّة السياسيّة في العراق .



كما بحث الوزيران طبقا للبيان عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، مُؤكّدين على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف .. مشيرا الى ان "الوزيرين تطرقا إلى ما يتعلق بجهود الدفع بالحلول التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية فى المنطقة".



واضاف البيان، "ان الوزيرين ناقشا مسيرة المُفاوضات حول الاتفاق النوويَّ بين إيران والدول الست، وانعكاساته الإيجابيّة على أمن المنطقة، واستقرارها.



من جانبها، أكدت وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة، بحسب البيان، إلتزام فرنسا بدعم سيادة العراق بشكل كامل في سبيل ضمان أمنه وإستقراره، فيما وجه الوزير العراقى الدعوة إلى الوزيرة الفرنسية لزيارة بغداد لمُناقشة سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين.