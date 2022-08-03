اليوم السابع
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موظفو طيران البرتغال يعلنون إضرابًا لمدة 3 أيام لرفض إدارتهم زيادة الأجور

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:37 م
موظفو طيران البرتغال يعلنون إضرابًا لمدة 3 أيام لرفض إدارتهم زيادة الأجور مطار - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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قال عمال الطيران المدني في البرتغال إنهم سيضربون لمدة ثلاثة أيام هذا الشهر، لرفض إدارة المطار تلبية متطلباتهم.
 
وطلب عمال الطيران المدني من السلطات المسؤولة زيادة أجورهم بالإضافة إلى توفير ظروف عمل أفضل ، وفقًا لتقارير  موقع فيزا شنجن.
 
وأوضحت وكالة الأخبار "رويترز"  أن إشعار الإضراب تم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الوطني لعمال الطيران المدني ، ونقابة موظفي الطيران التجاري، وبالإضافة إلى ذلك، تشير نفس الملاحظات إلى أن مثل هذا الإشعار هو الأحدث في سلسلة من الإضرابات في وقت يكافح فيه قطاع السفر الجوي الأوروبي لزيادة حجمه إلى ما قبل الوباء.
 
وقالت النقابات إن الإضراب سيحدث في الفترة من 19 أغسطس إلى 21 أغسطس، ومع الأخذ في الاعتبار أن الإضراب سيحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع ، فمن المتوقع أن يتأثر عدد كبير من الركاب.
 
واتهمت النقابات شركة تشغيل المطارات ANA ومجموعة Vinci الفرنسية ، التي تسيطر على ANA ، بعدم دفع رواتب مناسبة على الرغم من تحقيق أرباح صافية بملايين اليورو، حيث تدير ANA حاليًا عشرة مطارات في البرتغال ، بما في ذلك تلك الموجودة في لشبونة وبورتو وفارو.
 
 
 

البرتغال

مطارات

اضراب

لشبونة



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