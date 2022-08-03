اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مصادر كنسية عن غرامات رنة المحمول بالكنسية: منذ 3 سنوات وهدفها المساعدة على الصلاة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:21 م
مصادر كنسية عن غرامات رنة المحمول بالكنسية: منذ 3 سنوات وهدفها المساعدة على الصلاة لوحة الغرامات
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة عن غرامات تدفع فورية لرعية كنيسة ومزار سيدة الانتقال بدير درنكة، يوجد بها تكلفة رنة المحمول داخل الكنيسة 20 جنيها للفرد العلمانى و50 جنيها للشماس و100 جنيه للكاهن و200 جنيه للأسقف و50 جنيها لكل ربع ساعة تأخير فى الخطوبات والأكاليل و20 جنيها للفرد في حالة السب والألفاظ الخارجية و20 جنيها فى حالة التدخين.

الغرامات
الغرامات

وتواصل اليوم السابع مع مصادر كنسية بالكنيسة الكاثوليكية في أسيوط، حيث أكدت أن الكنيسة تابعة لرهبنة الفرنسيسكان، وراعيها الأب فرنسيس سليمان الفرنسيسكانى وهو راعى متقشف يعيش حياة الزهد وليس لديه أى وسيلة تواصل أو تليفون محمول.

 

وذكرت المصادر أن الورقة قديمة ومعلقة منذ 3 سنوات وعبارة عن تنبيهات رعوية تخص شعب الكنيسة فقط وليس الزوار وموجودة عند المدخل الرئيسى للكنيسة، وتعتبر نوع من التنبيهات لمساعدة المواطنين على الصلاة.

 

وفى سياق متصل، بدأت الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة مريم العذراء أول أمس 1 أغسطس ويستمر حتى 15 من نفس الشهر فى محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وفى محافظات الصعيد يحتفل الأقباط الكاثوليك مع الأرثوذكس لأن الأسر تكون من كلا الكنيستين، حسبما ذكر الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

 

ويعد هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثاني عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراء مريم بنفسها وجسدها إلى السماء، وخلال هذه الفترة تعمل الرعايا رياضات روحية وعظات للشعب ويزور العديد من المؤمنين المزارات المريمية والمسيرات الروحية.

 

ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك، بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.


الكنيسه الكاثوليكيه

دير درنكه

مطران اسيوط

ايبارشيه اسيوط



الموضوعات المتعلقة

أنشطة الكنيسة الكاثوليكية تتأثر بارتفاع إصابات كورونا.. الأب كيرلس نظيم: اتخذنا إجراءات احترازية جديدة منذ أسبوع.. ونتابع الوضع مع وزارة الصحة وقد نضطر لإلغاء بعضها مع تفاقم الوضع.. وألغينا الاحتفالات المزدحمة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:00 م

تعرف على مواعيد قداسات صوم العذراء مريم فى الكنيسة الكاثوليكية

الأحد، 24 يوليه 2022 04:00 ص

الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم العذراء مريم فى الأول من أغسطس

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:00 ص

محافظ المنيا يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية: التعاون عنوان التنمية الحقيقى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:36 م

الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم السيدة مريم العذراء أول أغسطس لمدة 15 يوما

الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة