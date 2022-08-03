مسؤول بالخارجية الروسية: عصر التعاون مع الغرب انتهى

وكالات

قال مدير قسم تخطيط السياسة الخارجية بوزارة الخارجية الروسية أليكسي دروبينين إن عصر التعاون مع الغرب قد انتهى، ولن تكون هناك عودة للوضع ما قبل 24 فبراير الماضي (بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) في العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة.



وأضاف دروبينين - في مقالة بعنوان (دروس التاريخ وصورة المستقبل - تأملات في سياسة روسيا الخارجية) اليوم الأربعاء "أنه بغض النظر عن مدة ونتيجة العملية العسكرية الخاصة، يمكن القول إن حقبة الثلاثين عامًا من التعاون البناء بشكل عام وإن كان مضطربًا مع الغرب قد انتهت بشكل نهائي".



وأوضح أن "بلاده دخلت مرحلة حادة من المواجهة مع تحالف الدول غير الصديقة لروسيا بقيادة الولايات المتحدة، هدفها إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا والقضاء عليها كمنافس جيوسياسي".



يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لم تستبعد، في وقت سابق، إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال اتهمت الأخيرة موسكو بدعم الإرهاب.