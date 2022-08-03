مدير وكالة الطاقة الذرية: الوضع فى محطة "زابوريزهيا" الأوكرانية غير مستقر

ونقل بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، عن جروسي قوله: "إن جميع مبادئ السلامة النووية انتهكت بطريقة أو بأخرى، موضحا أن المحطة في مدينة (إنرهودار) الواقعة في منطقة زابوريزهيا أوبلاست تبلغ طاقتها الإنتاجية 6 آلاف ميجاوات وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال جروسي، إن هناك حاجة ماسة لقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش للتحقق من السلامة الفنية ولكن من الصعب حاليًا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدخول إلى منطقة الحرب في زابوريزهيا، مشيرا إلى أن الوكالة تحتاج إلى موافقة أوكرانيا ودعم الأمم المتحدة إلى جانب الاتفاق مع روسيا.