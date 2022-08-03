اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مدير وكالة الطاقة الذرية: الوضع فى محطة "زابوريزهيا" الأوكرانية غير مستقر

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:33 م
مدير وكالة الطاقة الذرية: الوضع فى محطة "زابوريزهيا" الأوكرانية غير مستقر وكالة الطاقة الذرية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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وصف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الوضع في محطة الطاقة النووية الأوكرانية في (زابوريزهيا) بأنه "غير مستقر وهش للغاية".

 

ونقل بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، عن جروسي قوله: "إن جميع مبادئ السلامة النووية انتهكت بطريقة أو بأخرى، موضحا أن المحطة في مدينة (إنرهودار) الواقعة في منطقة زابوريزهيا أوبلاست تبلغ طاقتها الإنتاجية 6 آلاف ميجاوات وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

 

وقال جروسي، إن هناك حاجة ماسة لقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش للتحقق من السلامة الفنية ولكن من الصعب حاليًا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدخول إلى منطقة الحرب في زابوريزهيا، مشيرا إلى أن الوكالة تحتاج إلى موافقة أوكرانيا ودعم الأمم المتحدة إلى جانب الاتفاق مع روسيا.

 


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