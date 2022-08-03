مديرية أمن القاهرة تجرى حركة تنقلات لمفتشى ورؤساء المباحث.. الأسماء

كتب أحمد عبد الهادى

أجرت مديرية أمن القاهرة، حركة تنقلات بين القيادات الأمنية بالعاصمة، وشملت الحركة تعيين العميد وائل غانم رئيسا لمباحث قطاع الجنوب، ومحمود حجازي رئيسا لمباحث قطاع الغرب، والعميد إبراهيم بحبح رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعميد أيمن وحيد رئيسا لمباحث قطاع الشمال، واللواء علي نور الدين مدير إدارة التموين، واللواء مصطفى الحبشي مدير إدارة تنفيذ الأحكام، اللواء حسام حنفي للأحداث.

كما تم تعيين العقيد خالد سيف مفتشا بمباحث العاصمة الإدارية، َالعقيد قدري الغرباوي مفتشا بغرب القاهرة، والعقيد باهر البشلاوي مفتشا لفرقة شرق، والعقيد محمد دويدار مفتشا بمباحث عابدين، والعقيد محمد العربي لجرائم الأموال، والعقيد أحمد عبد العزيز بجرائم النفس، والعقيد وائل عرفان مفتشا لمباحث الشروق، والعقيد أحمد شوقي بإدارة الطرق والمنافذ، والعقيد محمود زكي بإدارة شئون الضباط، كما تم تعيين العقيد عمرو خاطر وكيلا لمباحث الأحداث، والعقيد محمد العسلي بإدارة الآداب، والعقيد محمد رضا مفتشا بمباحث القاهرة الجديدة، والعقيد محمد رضوان مفتشا بالسلام، والعقيد شادي الشاهد مفتشا لمباحث مصر القديمة.

كما اعتمدت المديرية، حركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث ومعاوني أقسام الشرطة، وشملت الحركة تعيين المقدم محمد جمعة رئيسا لمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، ونقل الرائد محمود الحسينى من معاون مباحث قسم شرطة المرج للعمل رئيسا لمباحث قسم شرطة المطرية.

كما تولى المقدم عز المليجي رئيسا لمباحث قسم شرطة التبين، وتم نقل الرائد مازن خاطر للعمل رئيسا لمباحث الدرب الأحمر، وتم نقل المقدم باهر البشلاوي رئيس مباحث قسم عين شمس وتعيين الرائد محمد حلمي بدلا منه، وتم تجديد الثقة في المقدم كريم بحيري رئيس مباحث المرج والمقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قصر النيل.